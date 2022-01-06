Алма-Ата, Казахстан, 6 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Группа протестующих в Алма-Ате блокировала подходы к двум больницам и никого туда не пропускает. Об этом 6 января сообщает телеканал «Хабар — 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

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По информации журналистов, группы протестующих окружили 1-ю и 7-ю клинические больницы. Они не позволяют туда пройти ни пациентам, ни медицинскому персоналу, ставя под угрозу здоровье и жизни тех, кто лечится в этих медучрежениях.

Сообщается, что участники блокады больниц нападают на медиков. Пострадали более десяти человек.

Напомним, протесты в Казахстане переросли в беспорядки и вооружённые столкновения с силовиками. Есть сведения о погибших, сотни пострадавших поступают в медучрежения. Ранее также сообщали, что участники беспорядков нападают на машины скорой помощи.