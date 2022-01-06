Новосибирск, 6 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 286 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 291 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 311 человек выздоровели, 11 пациентов скончались. В стационары госпитализировали 2660 пациентов, в том числе 32 ребёнка, в отделениях реанимации находятся 288 человек, на ИВЛ — 36 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 96 440 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 11 049 детей; 66 709 пациентов выздоровели; умерли 4307 человек.