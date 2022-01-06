Новосибирск, 6 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области отмечается уменьшение числа больных COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«Мы видим снижение обращений в поликлиники, в скорую помощь, в стационары, — уточнила Аксёнова. — Свободный коечный фонд держится в пределах 25−30% от общего количества развернутых инфекционных коек. Однако, учитывая праздничные и выходные дни, все наши службы работают в режиме повышенной готовности, поликлиники работают ежедневно с 9:00 до 15:00, принимают вызовы и обслуживают пациентов с подозрением на коронавирус на дому, стационары, разумеется, работают круглосуточно. Мы ежедневно видим снижение вновь выявленных случаев заболевания, в связи с чем нам удалось сейчас восстановить два наших госпиталя».

Она подчеркнула, что ежедневно фиксируется снижение вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, в связи с чем восстановлена работа двух госпиталей — городской больницы №3 и Обской центральной городской больницы.