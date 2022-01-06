Москва, 6 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Нулевой темп прироста COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Чукотском АО. Об этом 6 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский АО — 0%, Тува — 0,03%, Калмыкия, Ямало-Ненецкий АО — 0,04%.

Всего за сутки в РФ скончались 802 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли 313 тыс. 817 человек.

Так, в Москве за сутки скончались 67 пациентов, в Санкт-Петербурге — 58, в Подмосковье — 41.