Москва, 6 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 15 316 новых случаев COVID-19 за истекшие сутки. 6 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе отметили, что более 10% случаев было выявлено без клинических проявлений. Общее число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии достигло 10 601 300.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России держался выше уровня в 16 тыс. с июня 2021 года до января 2022 года. Пик распространения коронавирусной инфекции пришёлся на первую половину ноября. В этот период в России фиксировали до 41 тыс. новых случаев заражения за сутки.

За весь период после заражения новой коронавирусной инфекцией в России по выздоровлении выписано 9,6 млн человек. Умерли от последствий COVID-19 313 817 человек. Под медицинским наблюдением остаются около 1 млн пациентов.