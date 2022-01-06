Санкт-Петербург, 6 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки количество новых заражений коронавирусной инфекцией в Петербурге составило 1286 случаев, это на 13 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 6 января сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Петербурге уже третий день подряд количество выявленных случаев заболеваний COVID-19 составляет менее 1,3 тыс. Общая статистика заражений в городе сокращается уже на протяжении двух недель.

За минувшие сутки от коронавируса, как от основной причины, скончались в Петербурге 58 человек, что на три человека меньше, чем за 4 января.

Количество проболевших ковидом за последние сутки пополнили 1253 человека. Этот показатель на 161 человека меньше, чем сутками ранее, тогда их число составило 1414.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 860 107 случаев заражения COVID-19. От ковида, как основной причины, скончались 28 386 человек, а выздоровели — 805 077 человек.