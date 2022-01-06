Новосибирск, 6 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области в первые праздничные дни от коронавируса привились более 5 тысяч человек. Вакцин на сегодня достаточно, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Это хороший результат для выходных дней. Очень важно, что мы продолжаем обзванивать и приглашать на прививку жителей старше 60 лет, — отметил Хальзов. — У нас идёт хороший прирост вакцинированных в этой возрастной категории. Чтобы достичь показателей, указанных в постановлении главного санитарного врача Новосибирской области, необходимо было привить 140 тысяч жителей региона старше 60 лет. Только за последнюю неделю прошлого года было привито порядка 30 тысяч граждан этой возрастной категории».

Окончательные результаты вакцинации в праздники новосибирский минздрав обещает подвести 10 января.