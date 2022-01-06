Москва, 6 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Судьба граждан РФ в Казахстане вызывает особую обеспокоенность. Об этом в своём аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

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«Сегодня мы все видим, как сложно развивается ситуация в Казахстане. Конечно, особую обеспокоенность вызывает судьба наших соотечественников», — написала Москалькова.

Она также рассказала о том, что находится на связи со своей коллегой из Казахстана Эльвирой Азимовой.