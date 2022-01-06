Екатеринбург, 6 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Казахстане сейчас находятся порядка 600 студентов Уральского федерального университета. Об этом сообщили журналистам представители вуза.

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Для основной части студентов экзаменационная сессия продолжится с 10 января. Всего в Казахстане их находится порядка 600 человек. Университет по мере возможности поддерживает с ними связь.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались в начале января. Они переросли в массовые беспорядки.