Астана, 6 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Аэропорты в Алма-Ате, Актюбинске и Актау к 6 января не возобновили работу из-за продолжающихся массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает телеканал «Хабар — 24».

ИА REGNUM Казахстан

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Как сообщили журналистам авиатранспортной компании, на сегодня отменены все авиарейсы. Кроме того, в Казахстане отменили ряд пассажирских железнодорожных рейсов, десять составов возвратили в пункты формирования.

Напомним, 5 января протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате и устроили там погром. Силовики смогли освободить аэропорт. В настоящее время там проводят восстановительные работы.