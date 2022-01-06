Москва, , 11:34 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила миротворцев на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан. Об этом 6 января сообщает пресс-служба секретариата ОДКБ.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в их составе подразделения ВС России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Помимо того, указывается, что главными задачами миротворцев в Казахстане будет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия казахским силам правопорядка в стабилизации обстановки в стране и возвращения ее в правовое поле.

Кроме того, отмечается, что от РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части российских Воздушно-десантных войск.

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Грузии Михаил Сакаашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, поддержал протесты в Казахстане, которые переросли в беспорядки.