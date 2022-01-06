Байконур, Казахстан, 6 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Минувшей ночью на территории Байконура не было зафиксировано каких-либо происшествий на фоне беспорядков в Казахстане. Об этом в своём телеграм-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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«На Байконуре ночь без происшествий», — написал Рогозин.

По его словам, обстановка в городе и на объектах космодрома остаются под контролем.