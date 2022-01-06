Москва, 6 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Информационную компанию с целью привлечения к диспансеризации переболевших COVID-19 лиц поручил провести до 1 марта Минздраву РФ президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение 6 января обнародовано на сайте Кремля.

Https://adm44.ru Диспансеризация

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«Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ», — говорится в перечне поручений.

Также указывается, что российский лидер поручил представить доклад об исполнении поручения до 1 марта 2022 года. При этом ответственными за исполнение поручения назначены глава Минздрава Михаил Мурашко, а также высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по вопросу обеспечения с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями, а также после достижения ими 18-летия,