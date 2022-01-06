Астана, 6 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Казахстане введено в действие государственное регулирование цен на сжиженный газ для автомобилей, бензин и дизельное топливо. Об этом 6 января сообщает пресс-служба правительства республики.

Топливо

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Сообщается, что данные меры введены на 180 дней. Цены в регионах не должны превышать те, которые там установились на конец 2021 года.

Ранее о необходимости ввести госрегулирование цен на топливо заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что за этот период нужно разработать рыночный механизм урегулирования цен, который бы позволил избежать ценового сговора.

Напомним, Казахстан охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. Возмущение вызвал резкий рост цен на сжиженный газ в январе. Потом протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе они потребовали, чтобы президент страны ушёл в отставку.