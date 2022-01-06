Москва, 6 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Обрушившийся накануне на Москву сильный снегопад принёс 15% месячной нормы осадков. Об этом в интервью РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«В Тушино выпало пять миллиметров, на ВДНХ — шесть, в центре столицы, на Балчуге — семь миллиметров осадков», — сказал Тишковец.

При этом, как отметил синоптик, высота снежного покрова на базовой метеостанции города ВДНХ повысилась до 29 см, Тушино до 30 см, а на Балчуге до 32 см.

Тишковец подчеркнул, что эти уровни соответствуют климатическим показателям последней декады января.