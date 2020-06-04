Астана, 6 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан для выполнения задач. Об этом 6 января сообщает секретариат ОДКБ.

Zviazda.by ОДКБ

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«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», — говорится в сообщении.

В ОДКБ отметили, что миротворцы уже приступают к выполнению порученных им задач.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. Предполагается, что миротворцы пробудут там до нормализации обстановки в стране.