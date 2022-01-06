Ташкент, 6 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что поддерживает народ и руководства Казахстана на фоне сложившейся ситуации. Об этом 6 января сообщается на сайте главы Узбекистана.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

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У Мирзиеева состоялся телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Во время диалога они обменялись мнениями касательно развития ситуации на территории Казахстана, обсудили принятые меры для стабилизации обстановки.

«Лидер Узбекистана подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране», — отметили в пресс-службе.

В Казахстане протесты начались 2 января после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (с 60 тенге).