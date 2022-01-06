Бишкек, 6 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Киргизия готова оказать помощью Казахстану в связи с разразившимися там беспорядками. Об этом 6 января заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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"Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Киргизия подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ», — отметили в пресс-службе правительства.

Сообщается, что члены правительства решили инициировать сегодня, 6 января, во второй половине дня чрезвычайное заседание в парламенте республики по данному вопросу. Также на совещании обсудили вопросы безопасности на киргизско-казахской границе.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь в связи с беспорядками, разразившимися в ряде городов республики. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.