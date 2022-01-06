Астана, 6 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана призывает студентов не поддаваться на провокации и не реагировать на призывы протестующих к незаконным действиям. Об этом 6 января сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Мольдир Абдуалиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Здоровье и безопасность самих студентов являются самой главной ценностью», — сказала представитель министерства.

Она отметила, что минобрнауки обратилось к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности возле студенческих общежитий. Ранее в Академии логистики и транспорта Казахстана в Алма-Ате сообщили, что протестующие, проходя мимо общежития вуза, разбили там окна, пытаясь увлечь за собой студентов, но студенты не поддались.

Напомним, с 4 янврая в Алма-Ате протесты против подорожания газа переросли в массовые беспорядки. Протестующие разгромили сотни магазинов и банков. Поступали сообщения о нападениях на оружейные магазины. В городе началась интенсивная фаза контртерроистической операции.