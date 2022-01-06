Астана, 6 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Все банки Казахстана временно прекратили работу на фоне беспорядков, происходящих в стране. Об этом 6 января сообщил журналистам представитель Национального банка республики Олжас Разманов.

DasWortgewand Хранилище банка

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«Принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщаю о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — сказал Разманов.

Он отметил, что это касается и фондовых бирж. Мера направлена на защиту безопасности работников организаций и их клиентов.

Напомним, в ряде городов Казахстана с 4 января протесты из-за подорожания газа переросли в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате, там начались погромы магазинов и банков. В городе проводится антитеррористическая операция «Во имя мира». Сообщается об интенсивной перестрелке в центре города.