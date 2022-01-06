Астана, 6 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Силовики в Алма-Ате утром 6 января перешли к активной фазе спецоперации по предотвращению беспорядков в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Евсеев Алма-Ата

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По данным журналистов, основные события развернулись на площади возле администрации города.

«На площадь прибыли войска, начали операцию по «зачистке» зачинщиков беспорядков. Идёт интенсивная стрельба», — сообщают журналисты.

Ранее в администрации Алма-Аты сообщили, что в городе готовится антитеррористическая операция под условным названием «Во имя мира».

Напомним, с 4 января в Алма-Ате протесты против подорожания газа переросли в массовые беспорядки. Протестующие разгромили сотни магазинов и отделений банков. Поступали сообщения о нападениях на оружейные магазины.