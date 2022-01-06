Бишкек, 6 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с главами Казахстана, России и Армении по ситуации в Казахстане. Об этом 6 января сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

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Президент Киргизии провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили текущую ситуацию в Казахстане и общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

По данным пресс-службы, президент Жапаров выразил обеспокоенность в связи с беспорядками в соседнем государстве, случаями мародёрства, погромами, а также другими фактами насилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре Алма-Аты военные взяли в кольцо участников массовых беспорядков на центральной площади города.