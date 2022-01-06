Красноярск, 6 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС в преддверии Рождества проверяют в Красноярском крае храмы и церкви. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 января в краевом главке ведомства.

Каширская Марина ИА REGNUM В храме

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Храмы и церкви ежедневно посещают более 250 сотрудников ГУ МЧС России по региону. Специалисты проверяют наличие и исправность огнетушителей, работу пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов. Священнослужителям дают рекомендации, как избежать пожара.

Профилактические беседы проводятся и с прихожанами.

По данным ведомства, профилактические рейды по пожарной безопасности в период новогодних праздников будут проводиться ежедневно.

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