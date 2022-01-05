Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге до 7 января продлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды — после нескольких дней оттепели в город вернутся морозы, а с ними — гололедица на дорогах.

Гололед на улицах Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации Гидрометцентра России, до 12:00 мск 7 января на территории Санкт-Петербурга продлён «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

«Жёлтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду»,— отметили в Смольном.

Городские власти просят водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность необходимо проявлять пешеходам.

Добавим, по прогнозу в четверг 6 января в Петербурге будет облачно, пройдет снег. Ночью будет дуть юго-западный, западный ветер 3−8 м/с, днем западный, северо-западный 6−11 м/с. Температура воздуха в течение суток −2…−4 градуса. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.

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