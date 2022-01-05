Ереван, 6 января, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Коллективные миротворческие силы ОДКБ направить в Казахстан принял решение Совет ОДКБ. Соответствующее заявление опубликовал 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём Facebook.

Никол Пашинян

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Решение было принято Советом ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и в связи с угрозой национальной безопасности и суверенитету Республики, вызванной, в том числе, вмешательством извне. При принятии решения Совет ОДКБ, руководствовался статьёй 4 Договора о коллективной безопасности.

Контингент миротворческих сил ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале премьер-министром Армении Пашиняном консультации с лидерами ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане.