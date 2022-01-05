Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В казахстанской Алма-Ате силовики приступили к антитеррористической спецоперации. Об этом сообщила комендатура города.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Силовики

«В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил журналистам, что в казахстанском городе Алма-Ата освободили аэропорт, который ранее заняли участники акции протеста.

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