Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 23:33 — ИА Регнум. В казахстанском городе Алма-Ата при проведении антитеррористической операции погибли двое военнослужащих. Об этом 5 января сообщил новостной портал Zakon.kz.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные силы Казахстана

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«При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил журналистам, что в казахстанском городе Алма-Ата освободили аэропорт, который ранее заняли участники акции протеста.

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