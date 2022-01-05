Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб казахстанскому городу Алма-Ата, сообщила комендатура города.

Алексей Евсеев Алма-Ата

«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности», — говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что воздушно-десантное подразделение Министерства обороны Казахстана ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой.

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