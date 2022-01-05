Астана, 5 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Воздушно-десантное подразделение Министерства обороны Казахстана ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой, заявил 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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По его словам, террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом, «по сути дела они международные».

Именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ, добавил Токаев.

«Их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в казахстанском городе Алма-Ата участники акции протеста захватили аэропорт.

Напомним, в Казахстане из-за подорожания топлива начались протесты. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

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