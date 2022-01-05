Астана, 5 января, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Неизвестные захватили в казахстанском городе Алма-Ата около пяти самолетов. Об этом 5 января заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, обращение которого транслировали местные телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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«В Алма-Ате захвачены около пяти самолетов», — сказал глава государства.

По его словам, крупные объекты в стране захватывают террористические банды.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за подорожания топлива в Казахстане начались протесты. В Алма-Ате сложилась наиболее острая ситуация.