Неизвестные захватили самолеты в Казахстане — Токаев
Астана, 5 января, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Неизвестные захватили в казахстанском городе Алма-Ата около пяти самолетов. Об этом 5 января заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, обращение которого транслировали местные телеканалы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Касым-Жомарт Токаев
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«В Алма-Ате захвачены около пяти самолетов», — сказал глава государства.
По его словам, крупные объекты в стране захватывают террористические банды.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за подорожания топлива в Казахстане начались протесты. В Алма-Ате сложилась наиболее острая ситуация.