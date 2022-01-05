Москва, 5 января 2022, 21:35 — REGNUM Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам РФ воздержаться от посещения людных мест в Казахстане на фоне протестов. Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном 5 января.
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске. В результате столкновений с протестующими погибли восемь силовиков.
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