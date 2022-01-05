Нур-Султан, , 21:29 — REGNUM В разных районах Казахстана в результате столкновений с протестующими погибли восемь полицейских, более 300 получили ранения. Об этом 5 января сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВД республики.

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В ведомстве заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами. МВД призвало не поддаваться на провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Казахстана не разрушать государство, сравнив события в республике со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

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