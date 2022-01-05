Бишкек, 5 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана искренне заинтересованы власти Киргизии. Об этом 5 января говорится в обнародованном заявлении МИД Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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В заявлении внешнеполитического ведомства страны отмечается, что положение простого населения Казахстана только ухудшат «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям».

»Искренне желаем мира, стабильности и единства братскому народу Казахстана… — говорится в сообщении. — Выражая уверенность в том, что соседняя республика способна самостоятельно и без вмешательства извне решить текущую ситуацию, Киргизская Республика, как союзник и стратегический партнер, еще раз подтверждает готовность при необходимости оказать всемерную поддержку братскому Казахстану».

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались протесты после повышения цены за 1 литр сжиженного газа до 120 тенге.