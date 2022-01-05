Астана, 5 января, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории республики, сообщает «Sputnik Казахстан».

Казахстан

«Режим ЧП введён на всей территории Казахстана», — сообщает агентство в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во многих городах Казахстана начались протесты из-за подорожания топлива.

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