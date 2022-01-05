Здание управления Комитета нацбезопасности Казахстана захватили в Алма-Ате
Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В казахстанском городе Алма-Ата протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом 5 января сообщил ТАСС очевидец событий.
Иван Шилов ИА REGNUM
Казахстан
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«Несколько десятков человек … полностью его (здание КНБ) захватили», — сообщил очевидец.
Как передавало ИА REGNUM, ранее во многих городах Казахстана начались протесты из-за подорожания топлива.
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