Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В казахстанском городе Алма-Ата протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом 5 января сообщил ТАСС очевидец событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Несколько десятков человек … полностью его (здание КНБ) захватили», — сообщил очевидец.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во многих городах Казахстана начались протесты из-за подорожания топлива.

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