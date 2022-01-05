Варшава, 5 января 2022, 20:11 — REGNUM МИД Польши вызвал поверенного в делах посольства Белоруссии в Варшаве после решения Минска выслать из республики сотрудника польского генконсульства в Бресте. Об этом 5 января сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии приняли решение выслать сотрудника генерального консульства Польши в Бресте, который помог скрыться подозреваемому в совершении смертельного ДТП польскому гражданину.
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