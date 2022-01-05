Минск, 5 января 2022, 17:47 — REGNUM Власти Белоруссии высылают сотрудника генерального консульства Польши в Бресте, который помог скрыться подозреваемому в совершении смертельного ДТП польскому гражданину. Об этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Напомним, гражданин Польши стал подозреваемым по делу о ДТП, в котором погибли две гражданки Белоруссии. Ему было временно ограничено право выезда из страны, однако 3 января он попытался покинуть страну и скрыться в Польше, но был задержан.