Минск, , 17:47 — REGNUM Власти Белоруссии высылают сотрудника генерального консульства Польши в Бресте, который помог скрыться подозреваемому в совершении смертельного ДТП польскому гражданину. Об этом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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«Мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров», — цитирует его БелТА.

Напомним, гражданин Польши стал подозреваемым по делу о ДТП, в котором погибли две гражданки Белоруссии. Ему было временно ограничено право выезда из страны, однако 3 января он попытался покинуть страну и скрыться в Польше, но был задержан.