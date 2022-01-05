Йошкар-Ола, 11 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев подписал указ об установлении особого противопожарного режима на территории республики. Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

Особый режим будет действовать с 15 по 29 августа. В этот период будет ограничено посещение лесов и лесничеств, также запрещены пикники, разведение костров и сжигание мусора в лесах региона. Запрещается готовить пищу на открытом огне или мангале. В населенных пунктах, которые подвержены угрозе лесных пожаров, в садоводческих товариществах, детских лагерях запрещается применение пиротехнических изделий.

Напомним, годом ранее именно во второй половине августа — 18 числа — начался лесной пожар в Медведевском районе. Локализовать возгорание удалось только к 25 августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 14,2%. По состоянию на утро 10 августа, общая площадь пожаров составила 215 626 га. За сутки было ликвидировано 53 лесных пожара.

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