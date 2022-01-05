Екатеринбург, 5 января, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировано 395 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 152 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 200 856 заразившихся. 375 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Выздоровели 174 121 человека. А от COVID-19 скончались уже 9530 пациентов.