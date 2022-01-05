Москва, 5 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Несмотря на то, чем закончится кризис в Казахстане, следует сделать выводы для себя, считает сенатор Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

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«Чем бы ни закончилась эта драматическая история, стоит сделать выводы и для себя. Главный — уличная «демократия» до добра не доводит. Особенно когда её пытаются оседлать с помощью «троянских коней» из далёких центров чужие дяди и тёти, действующие лишь в их собственных интересах», — отметил Климов в телеграм-канале.

«В любом случае острый политический кризис в соседней стране, с которой мы имеем 7,5 тыс. км общей, практически прозрачной границы и большой перечень взаимосвязей в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС дело нешуточное», — подчеркнул парламентарий.

В Совфеде рассчитывают на самостоятельное решение властей Казахстана своих внутренних проблем пройдёт на законной, цивилизованной основе и без участия заморских «доброжелателей».

"Объективно говоря, такого рода активность у наших границ трудно не заметить участникам предстоящих переговоров РФ с Западом. Пока же пожелаем нашим соседям скорее и без потерь справиться с их отнюдь не новогодними проблемами», — указал Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Алма-Ате протестующие громят резиденцию президента Казахстана.