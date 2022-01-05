Москва, 5 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на 20:55 мск 5 января, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.

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«Аэрофлот» выполняет ежедневно один рейс в Алма-Ату и один в столицу Казахстана Нур-Султан. Вылет в Нур-Султан запланирован на 23:20 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.