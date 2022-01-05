Астана, 5 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Жители Нур-Султана начали массово снимать деньги в банкоматах, сообщает 5 января «Sputnik Казахстан».

40.мвд.рф Банкомат

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Казахстане против высоких цен на газ — трансляция»

Отмечается, что у жителей столицы Казахстана начались проблемы со снятием наличных.

Ранее по всей стране было зафиксировано отключение интернета. Кроме того, пользователи сообщали о проблемах с доступом на сайты некоторых госорганов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.