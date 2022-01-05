Нижний Новгород, 5 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В больницах и поликлиниках Нижегородской области имеется дефицит кадров. Об этом представители регионального правительства сообщили в соцсетях, передают местные СМИ.

(сс) UNMEER Медик

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Нижегородцы жалуются на то, что из-за нехватки врачей и медсестёр вынуждены по несколько часов пытаться дозвониться в медучреждения, а также на то, что медики не приходят на дом к вызвавшим их пациентам.

Чиновники отмечают, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса медицинские работники трудятся в усиленном режиме, а попытки привлечь к работе в поликлиниках студентов нижегородских медвузов не дают должного эффекта.