Астана, 5 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Максимально жёстко действовать в отношении правонарушителей в ходе протестов в Казахстане намерены с сегодняшнего дня власти страны. Об этом 5 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к жителям страны.

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

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По его словам, высокая организованность протестующих свидетельствует о том, что заговорщики тщательно продумали план действий.

«Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жёстко», — заявил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, во многих городах Казахстана проходят протесты. Акции начались из-за подорожания топлива. Наиболее острая ситуация в Алма-Ате.