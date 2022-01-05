Вашингтон, 19 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. США антироссийскими санкциями «выстрелили себе в ногу», заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам…, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — отметил он в эфире Fox News.

Ругер при этом оценил повышение уровня доходов РФ от продажи энергоресурсов как последствие некорректных действий со стороны стран, которые ввели антироссийские санкции. Санкции, по его мнению, редко приводят к тому, что государства, в отношении которых они введены, «меняют поведение».

«А затем Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», — подчеркнул он.