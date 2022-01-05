Рига, 5 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Стремительное распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» привело к тому, что уже сейчас на его долю приходится половина всех новых заражений в Латвии. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на вирусологов и эпидемиологов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их прогнозам, уже к 17 января 2022 года «Омикрон» станет виновником 90% заражений. По мнению научного ассистента Латвийского научно-исследовательского Центра биомедицины Никиты Зрелова, уже сейчас очевидно, что «Омикрон» сместит с первого места прежний штамм «Дельта».

«Сейчас в больницы в основном попадают те, кто заразился на Рождество 24 — 26 декабря 2021 года. Думаю, «новогодние» пациенты попадут в больницы к 11 января. Пока нагрузка на больницы еще не увеличилась, но это последует», — сказал Зрелов.

Это мнение полностью разделяет и эпидемиолог Никита Троянский: «Согласно обновленному прогнозу, несмотря на то, что «омикрон» примерно на 30% мягче «дельты», за счет того, что он более инфекциозен, а вакцина хуже защищает от госпитализации, число госпитализированных, если действующие ограничения не будут сохранены, может вырасти до 6 200 человек».

Давление на больницы Латвии уже с середины января может вырасти многократно, убеждены специалисты.