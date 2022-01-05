Алма-Ата, Казахстан, 5 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Протестующие в Алма-Ата начали начали нападать на оружейные магазины. Об этом 5 января сообщает телеграм-канал Orda.

Brian Ambrozy Оружейный магазин

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Руководитель одного из оружейных магазинов сообщил, что закрыл магазин и хотел вывезти оружие, но на предприятие напали протестующие. Охрана покинула магазин сразу, как увидела опасность, полиция не приезжает на вызов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива. Несмотря на уступки властей, с 4 января в Алма-Ате начались беспорядки. В городе горят резиденция президента, а также здания прокуратуры и администрации города.