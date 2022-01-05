Астана, 5 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В протестах в Казахстане просматривается украинский след, киевские спецслужбы давно подогревали там национализм и «настраивали против РФ». Об этом 5 января заявил российский политолог Андрей Суздальцев.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Казахстан находится на стыке двух миров — постсоветского пространства и Китая, на него оказывают сильное влияние западные силы. … В выступлениях просматривается украинский след. Украинские спецслужбы не первый год работают в Казахстане, стимулируют … национализм, настраивают группы в правительстве против РФ», — передает его слова РИА Новости.

По его мнению, это «заход с востока против России». «В конце декабря именно из Киева приходила информация о том, что скоро в Казахстане начнутся такие события», — подчеркнул он.

Суздальцев считает, что решение об отставке правительства вряд ли поможет действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сдержать протесты. По его мнению, в стране накопились противоречия не только в экономике, но и политике

«Простое население, особенно в сельской местности, живет очень бедно. В столице возможностей больше, но города и так переполнены», — отметил он.