Москва, 5 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Шаги, которые предпринимает в настоящее время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, направлены на то, чтобы мирно и оперативно решить проблемы в республике. Об этом 5 января говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

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"Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих», — отмечается в сообщении.

Также в нем указывается, что Москва внимательным образом следит за развитием событий в Казахстане и добавляется, что МИД РФ поддерживает связь с российскими загранучреждениями в названной республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Казахстана не запрашивали помощи у России в ситуации с протестами против повышения цен на сжиженный газ, которые проходят в республике.