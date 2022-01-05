Москва, 5 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Власти Казахстана не запрашивали помощи у России в ситуации с протестами против повышения цен на сжиженный газ, которые проходят в республике. Об этом 5 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — приводит его слова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с протестами, которые происходят в настоящее время в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ, важно то, чтобы в нее не было никакого вмешательства извне.